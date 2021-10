Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Scheune

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Ein bislang Unbekannter drang am Mittwoch (27. Oktober) gegen 11.30 Uhr über ein rückwärtiges Gartengrundstück auf der Myhler Straße in eine Scheune ein und entwendete hieraus einen Werkzeugkoffer und ein Longboard. Eine Zeugin kam mit dem Täter kurz ins Gespräch. Er war etwa 20 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß und von normaler Statur. Seine Haare waren kurz und er trug eine rotbraune Jacke und eine helle Hose. Das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven bittet weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis an die Polizei weitergegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell