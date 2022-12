Polizei Düren

POL-DN: Gestohlenes Auto endet mit Totalschaden

Vettweiß (ots)

In der Straße "Im Kamp" in Vettweiß entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (30.11.2022) ein Auto. Später verunfallte der Fahrer des entwendeten Wagens - und konnte festgenommen werden.

Zwischen 23:00 Uhr am Dienstag und 06:45 Uhr am Mittwoch wurde das Fahrzeug gestohlen. Kurz nach 07:00 Uhr meldete der Fahrzeughalter den Diebstahl bei der Polizei im Kreis Düren. Etwa zeitgleich ging in der Leitstelle die Information ein, dass auf der A17 bei Dresden der besagte Wagen verunfallt war. Der Fahrer war den Beamten vor Ort durch seine Fahrweise aufgefallen. Sie versuchten, ihn für eine Kontrolle anzuhalten. Daraufhin gab der Fahrer jedoch Gas, um auf der A17 in Fahrtrichtung Tschechien zu flüchten. Im weiteren Verlauf streifte er die Mittelleitplanke und stieß dann mit einem Sattelschlepper zusammen. Dabei erlitt das Pkw einen Totalschaden. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde durch einen Rtw in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Identität des Fahrers ist bislang unklar. Er stand während der Fahrt unter Drogeneinfluss. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

