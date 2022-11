POL-DN: Transporter inklusive Werkzeug entwendet

Hürtgenwald (ots) - Auf der L11 bei Hürtgenwald hat es am Montag (28.11.2022) kurz nach 16:00 Uhr einen Alleinunfall gegeben. Der Autofahrer aus Zerkall wurde leicht verletzt. Der 19-Jährige war auf der L11 aus Bergstein in Fahrtrichtung Zerkall unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab. Laut eigener Aussage versuchte er noch gegenzulenken. In der Folge drehte er sich jedoch, prallte gegen ...

