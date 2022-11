Polizei Düren

POL-DN: Linienbus vollständig ausgebrannt

Bild-Infos

Download

Nideggen (ots)

In Nideggen-Rath ist am Montag (28.11.2022) ein Linienbus auf der Rather Straße vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Der 54-jährige Fahrer des Busses war gegen 14:00 Uhr auf der K32 von Üdingen in Richtung Rath unterwegs. Als er eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Fahrzeughecks bemerkte, stellte er den Bus unverzüglich ab. Kurz darauf seien laut Aussage des 54-Jährigen erste Flammen sichtbar gewesen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Nideggen stand der Bus dann bereits in Vollbrand. Die Beamten der Polizei unterstützten vor Ort und sicherten den Bereich für die Dauer der Löscharbeiten ab. Ursache für das Feuer ist möglicherweise ein technischer Defekt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell