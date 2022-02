Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Neuerlicher Diebstahl von Katalysatoren

Bad Segeberg (ots)

Nachdem es bereits am Wochenende zum Diebstahl von Katalysatoren im Haidkamp gekommen war, entwendeten Unbekannte auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Flensburger Straße vier Katalysatoren.

Näheres zum Diebstahl vom Wochenende ist der Pressemitteilung vom 01.02.2022 unter folgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5135541

Zwischen Mittwochabend, 21:00, und Donnerstagmorgen, 07:00, Uhr trennten der oder die Täter die Katalysatoren von vier Fahrzeugen in der Flensburger Straße ab, die auf dem Gelände einer Werkstatt im Bereich der Apenrader Straße standen.

Der Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Beamte des Polizeireviers Pinneberg nahmen in diesen Zusammenhang am Donnerstagmorgen Strafanzeigen auf.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 04101 2020.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell