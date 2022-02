Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf - Unfallfahrzeug gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in der Köhlertwiete in Kisdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, nachdem sich der oder die Unfallfahrerin unerlaubt entfernt hat.

Um 00:16 Uhr hörten Anwohner laute Geräusche und sahen kurz darauf einen schwarzen Pkw der Golf-Größe, der sich mit quietschenden Reifen in Richtung An der Loh entfernte.

Kurz darauf stellten die Zeugen Schäden an zwei geparkten Pkw fest, die am rechten Fahrbahnrand in Richtung Etzberg abgestellt waren. Nach erster Schätzung dürfte der Sachschaden bei knapp 10.000 Euro liegen.

Der Spurenlage nach dürfte das Verursacherfahrzeug im vorderen linken Bereich nicht unerheblich beschädigt sein.

Die Ermittler der Polizeistation Henstedt-Ulzburg bitten um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter 04193 99130.

