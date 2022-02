Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Senioren bestohlen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 02.02.2022, ist es im Kaltenkirchener Stadtgebiet zu zwei Diebstählen von Geldbörsen zum Nachteil von älteren Menschen gekommen.

Um 10:50 Uhr sprach ein Unbekannter eine 80-Jährige in der Bahnhofstraße vor der Hausnummer 3-5 an und lenkte sie ab, indem er die Frau dazu brachte, länger auf sein Smartphone zu schauen.

Nachdem sich der Mann entfernt hatte, bemerkte die Kaltenkirchenerin das Fehlen ihrer Geldbörse aus der am Rollator hängenden Tasche samt 180 Euro Bargeld.

Ähnlich erging es einer 78-Jährigen in einem Discounter im Flottkamp. Während die Seniorin an der Frischetheke stand, wurde sie von einem Unbekanntem angesprochen, der Ware in den Händen hielt und die Geschädigte nach dem Preis fragte und die Frau in ein Gespräch verwickelte, indem er weitere Fragen stellte.

Kurz nachdem der Mann seiner Wege gegangen war, bemerkte die Kaltenkirchenerin, dass ihr Portmonee aus der am Rollator hängenden Tasche fehlte.

Der Unbekannte war dunkel gekleidet und trug einen dunklen Mund-Nase-Schutz und eine dunkle Wollmütze. Vom Phänotypus könnte der Mann aus dem südeuropäischem Raum stammen.

Das Polizeirevier Kaltenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen unter 04193 99130.

Neben dem finanziellen Schaden ist auch der Aufwand für die Neubeschaffung von Papieren und Zahlungskarten nicht unerheblich.

Der Großteil der Diebstähle ereignet sich in Geschäften, Supermärkten und Einkaufszentren. Einen Schwerpunkt stellen die städtischen Bereiche dar.

Da es sich bei Taschendiebstählen in Supermärkten und Discountern um ein andauerndes Problem handelt, gibt die Polizei insbesondere älteren Mitmenschen folgenden Tipps:

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

- Bewahren Sie unter keinen Umständen die PIN gemeinsam mit der EC-Karte auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell