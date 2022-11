Polizei Düren

POL-DN: Drei Einbrüche am Montag gemeldet

Kreis Düren (ots)

Im Kreisgebiet wurden am Montag (28.11.2022) erneut drei Einbrüche bei der Polizei gemeldet. Nicht in allen Fällen waren die Täter erfolgreich.

Zwischen Sonntag, 23:00 Uhr, und Montag, 06:15 Uhr drangen Unbekannte in ein Haus im Altdorfer Weg in Langerwehe-Jüngersdorf ein. Sie verschafften sich durch die Garage Zutritt. Offenbar wurde nichts entwendet. Gegen 02:00 Uhr in der Nacht schlug zudem der Hund der Hausbewohner an. Möglicherweise brachen der oder die Täter ihren Einbruchsversuch daher ab.

In Niederzier-Oberzier wurde am Montag zwischen 15:45 Uhr und 18:30 Uhr in ein Haus in der Straße "Wasserkall" eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Tür eines Wintergartens. Dann durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Mit Bargeld und Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich flüchteten die Täter.

Auch in der Maubacher Straße in Kreuzau-Winden wurde eingebrochen. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen 15:00 Uhr am Donnerstag (24.11.2022) und 09:00 Uhr am Montag. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem unbewohnten Objekt. Aus diesem wurden Kupferleitungen entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell