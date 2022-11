POL-DN: Unfall bei Wendemanöver

Merzenich/Aldenhoven (ots) - Im Kreis Düren hat es am Wochenende wieder mehrere Einbrüche gegeben. Betroffen waren Bewohner in Merzenich und Aldenhoven. Am Samstag (26.11.2022) drangen Unbekannte in ein Haus auf der Straße "Am Wittstock" in Aldenhoven-Siersdorf ein. Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich die Täter durch die Haustür gewaltsam Zutritt. Dann durchsuchten sie einige Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld in bislang ...

mehr