Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Oberkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gerät in Brand (15.12.2022)

St. Georgen (ots)

Zu einem Autobrand ausgerückt sind Helfer der Feuerwehr und der Polizei am Donnerstag 12 Uhr in die Unterkirnacherstraße. Ein 53-jähriger bemerkte auf der Fahrt von Triberg in Richtung Unterkirnach einen Schmorbrand an seinem Renault und stellte das Auto auf einem Parkplatz, vor der Feuerwehrwache in Oberkirnach, ab. Es stellte sich heraus, dass das Auto bereits während der Fahrt Sprit verloren und eine Treibstoffspur bis zum Abstellplatz gezogen hatte. Dort entwickelte sich ein offener Brand, den die Feuerwehr ablöschte. Der Autobesitzer kümmerte sich im Anschluss selbst um den Abtransport des Renault. Über die Höhe des Schadens ist nichts bekannt.

