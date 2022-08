LPI-SHL: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bad Salzungen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 19.08.2022 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Werrastraße in Bad Salzungen. Der von seiner Nachtschicht kommende 32-jährige Fahrer des PKW Skoda kam auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrsschild und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt und in das Klinikum Bad Salzungen verbracht. Sein Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen ...

