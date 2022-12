Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Feuerwehreinsatz nach Maschinenbrand

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zu einem Maschinenbrand und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagvormittag in einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Joseph-Koepfer-Straße gekommen. Bei einem Metallverarbeitungsprozess kam es gegen 10.30 Uhr vermutlich zur Funkenbildung und in der Folge zu einem Brand einer großen und hochwertigen CNC-Dreh- und Metall-Schälmaschine. Nach dem Auslösen der Brandmeldeanlage des Unternehmens rückte die Feuerwehr Furtwangen unter der Leitung von Jochen Löffler sowie Rettungskräfte zu dem gemeldeten Brandort aus. Aufgrund des beim Maschinenbrand entstandenen Rauchs wurden vorsorglich die anwesenden 23 Mitarbeitenden des Betriebes vom eingetroffenen DRK untersucht. Schließlich brachten die Rettungskräfte einen 46-jähriger Mitarbeiter wegen Verdachts einer leichten Rauchgasintoxikation zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Die Löschmaßnahmen an der hochwertigen Maschine konnten von der mit mehreren Fahrzeugen eingetroffenen Feuerwehr Furtwangen schnell abgeschlossen werden. Dennoch entstand an der hochwertigen CNC-Maschine nach Auskunft des Unternehmens Sachschaden von über einer Million Euro. Zu einem Gebäudeschaden war es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell