Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horgen - Flözlingen, K 5547) Von der Straße abgekommen und in der Eschach gelandet

Zimmern ob Rottweil, Horgen - Flözlingen, K 5547, Lkr. Rottweil (ots)

Auf der Fahrt mit einem Seat Ibiza von Horgen in Richtung Flötzlingen ist ein 23-Jähriger am Donnerstagmorgen, etwa gegen 07.45 Uhr, infolge einer überhöhten und nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit im Verlauf einer Linkskurve von der Kreisstraße 5547 abgekommen und nach einem angrenzenden Abhang, auf welchem sich das Fahrzeug noch überschlagen hatte, mit dem Auto in der Eschach gelandet. Kurz vor dem Aufprall des Wagens im Bach sprang der beim Unfall nach derzeitigen Kenntnissen leicht verletzte 23-Jährige noch aus dem Fahrzeug. Eintreffende Rettungskräfte brachten den jungen Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Ein zuvor von den am Unfallort eingetroffenen Polizeibeamten durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass aus dem auf dem teils zugefrorenen Bach liegenden Seat Betriebsstoffe auslaufen, wurde die Feuerwehr sowie ein Beauftragter für den Umweltschutz hinzugezogen. Zeitgleich übernahm ein verständigter Abschleppdienst die Bergung des mit mehreren tausend Euro total beschädigten Seats. Diese gestaltete sich jedoch aufgrund der örtlichen Begebenheit und dem zum Bach verlaufenden Abhang schwierig und zog sich bis zur Mittagszeit hin. Der jungen Mann wird sich nun in einem Strafverfahren für die Verursachung des Unfalls unter Drogeneinwirkung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell