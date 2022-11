Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch in ein Reihenhaus

Die Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

In der Zeit von Freitag (28. Oktober 2022) um 13:00 Uhr bis Montag (31. Oktober 2022) um 08:45 Uhr versuchten unbekannte Täter, die Eingangstür eines Reihenhauses an der Straße Kleinfeldchen aufzuhebeln. Im Erdgeschoss des Hauses ist eine Eltern-Kind-Tagesgruppe untergebracht, im Obergeschoss befindet sich eine Wohnung. Das Vorhaben scheiterte jedoch aus unbekannten Gründen. An der Hauseingangstür stellten die Einsatzkräfte massive Hebelspuren fest. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell