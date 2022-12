Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim, Münchner Straße Samstag, 03.12.2022, 23.33 Uhr Verkehrskontrolle mit Folgen!

Germersheim (ots)

Am Samstagabend wurde durch eine Polizeistreife ein 38-jähriger Rollerfahrer in der Münchner Straße in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein für den Roller vorzeigen. Des weiteren war das angebrachte Versicherungskennzeichen längst nicht mehr gültig. Weiter konnten die eingesetzten Polizeibeamten Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest bestätigte die Vermutungen. Der 38-jährige Rollerfahrer musste mit zur Blutentnahme. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell