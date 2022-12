Furtwangen im Schwarzwald (ots) - Zu einem Maschinenbrand und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagvormittag in einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Joseph-Koepfer-Straße gekommen. Bei einem Metallverarbeitungsprozess kam es gegen 10.30 Uhr vermutlich zur Funkenbildung und in der Folge zu einem Brand einer großen und hochwertigen CNC-Dreh- und ...

mehr