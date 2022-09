Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gelegenheit macht Diebe

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 01.09.2022, gegen 13:30 Uhr, befand sich eine Frau aus dem benachbarten Saarland zum Einkauf in einem Supermarkt in der Homburger Straße. Unachtsamerweise legte sie ihr Portemonnaie in den Einkaufswagen und lies selbigen kurzzeitig außer Acht. Diese Gelegenheit machte sich ein Dieb zunutze, und entwendete die für ihn auf dem "Präsentierteller" liegende Geldbörse. Neben dem entwendeten Bargeld in Höhe von 265 EUR befanden sich auch noch diverse persönliche Dokumente darin, was für die Geschädigte zusätzlichen Unmut und Umstände bedeutet. Die Polizei weißt nochmals eindringlich darauf hin, dass Handtaschen oder Geldbeutel während des Einkaufs nicht in den Einkaufswagen gehören.|pizw

