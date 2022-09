POL-PDPS: Heckscheibe an Peugeot mit Stein zertrümmert

Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, dem 31.08.2022, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:05 Uhr, wurde ein schwarzer VW-Multivan, welcher in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt war, durch einen flüchtigen Fahrzeugführer, welcher in Richtung Etzelweg fuhr, beschädigt. An dem VW-Bus wurde der Außenspiegel an der Fahrerseite in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe dürfte etwa 1000 EUR betragen.|pizw Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: ...

mehr