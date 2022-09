POL-PDPS: Pkw-Kennzeichen in der Bahnhofstraße gestohlen

Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, dem 30.08.2022, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin die Fruchtmarktstraße in Richtung Bubenhauser Straße. An der Kreuzung zur Kaiserstraße zeigte die dortige Ampel grünes Licht. Von der Kaiserstraße kommend, wollte eine weitere Pkw-Fahrerin die Kreuzung in Richtung Lützelstraße überqueren, für deren Richtung die Ampel allerdings rotes Licht zeigte. Da die Dame dies ...

