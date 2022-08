Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf Kreuzung

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, dem 30.08.2022, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin die Fruchtmarktstraße in Richtung Bubenhauser Straße. An der Kreuzung zur Kaiserstraße zeigte die dortige Ampel grünes Licht. Von der Kaiserstraße kommend, wollte eine weitere Pkw-Fahrerin die Kreuzung in Richtung Lützelstraße überqueren, für deren Richtung die Ampel allerdings rotes Licht zeigte. Da die Dame dies übersah, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch an den Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 10000EUR entstand. |pizw

