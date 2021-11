Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verletzter Radfahrer in Warnemünde

Rostock (ots)

Am 23. November 2021, gegen 11.40 Uhr wurde die Rostocker Polizei zu einem Verkehrsunfall am Kirchenplatz in Rostock Warnemünde gerufen.

Ein 90-jähriger Fahrradfahrer soll verkehrswidrig auf der Fahrbahn in der Einbahnstraße Kirchenplatz in Richtung Fritz-Reuter Straße gefahren sein. Ihm entgegen kam ein 77-jähriger Fahrer eines Pkw Audi. Als die beiden Fahrzeuge aneinander vorbei fuhren, ist es zu einem seitlichen Zusammenstoß gekommen. Dabei soll der Radfahrer mit dem Außenspiegel des Pkw Audi kollidiert sein. Der Spiegel klappte ein. Nach der Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Nach erster medizinischer Versorgung vor Ort wurde der Mann in eine Klinik verbracht.

Die Polizeibeamten nahmen neben der Verkehrsunfallanzeige auch Anzeigen wegen der fahrlässigen Körperverletzung und des Nichtbeachtens des bestehenden Verbots der Einfahrt (Z 267) auf, bei der es zu einem Unfall kam. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Beide Fahrzeugführer sind deutscher Nationalität.

