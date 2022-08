POL-PDPS: Motorhaube an Audi zerkratzt

Hermersberg (ots) - Am Dienstag, gegen 02:00 Uhr, entwendeten unbekannte Diebe die Katalysatoren von sechs Fahrzeugen, die auf einem umzäunten Firmengelände am Beginn der Hauptstraße abgestellt waren. Zeugen meldeten dem Geschädigten verdächtige Geräusche und Funkenflug, allerdings erst am Morgen. Die Schadenshöhe beträgt circa 6000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

