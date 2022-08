POL-PDPS: Sechs Katalysatoren gestohlen

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, zwischen 16:15 Uhr und 17:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Phaeton, der auf dem Parkplatz des Hornbach-Baumarktes in der Zweibrücker Straße geparkt war. Den Schaden mit weißen Lackanhaftungen bemerkte der Fahrer erst, nachdem er zuhause angekommen war. Die Schadenshöhe an der Beifahrerseite und an einem Reifen wird auf 8000 Euro geschätzt. Zeugen oder ...

mehr