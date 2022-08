Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220826.1 Brunsbüttel: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Brunsbüttel (ots)

Am gestrigen Tag ist es in Brunsbüttel am helllichten Tag zu einer Unfallflucht gekommen. An dem Wagen der Geschädigten entstand ein erheblicher Sachschaden, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 08.00 Uhr parkte die Anzeigende ihren Toyota auf einem Parkplatz in der Goethestraße. Als sie gegen 18.20 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, wies ihr Auto erhebliche Schäden auf: Die gesamte linke Fahrzeugseite war mit Dellen und Kratzern versehen, die Schadenshöhe dürfte bei bestimmt 1.000 Euro liegen. Einen Hinweis auf den Verursacher gibt es bisher nicht.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz gemacht haben oder die konkrete Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, sollten sich mit der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

