Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220825.1 Hodorf: Dieb schleicht sich ein

Hodorf (ots)

Während die Bewohnerin eines Hauses in Hodorf am Mittwochvormittag mit Gartenarbeiten beschäftigt gewesen ist, schlich sich ein Dieb in ihr Haus. Die Frau bemerkte den ungebetenen Gast und schlug ihn in die Flucht.

Um 11.00 Uhr befand sich die Anzeigende im Vorgarten ihres Hauses, als aus Richtung Heiligenstedtenerkamp kommend ein weißer Kastenwagen das Nachbargrundstück befuhr. Die Dame hielt das Fahrzeug zunächst für das eines Paketboten. Erst als sie ihre eigene Türklinke quietschen hörte, beschlich die Frau ein Verdacht und sie lief zum Haus und rief hinein. In dem Moment flüchtete ein Fremder durch die Terrassentür und setzte sich zu einer zweiten Person in den Kastenwagen. Das Fahrzeug fuhr sodann in Richtung der Landesstraße 120 davon.

Den Mann, der die Geschädigte vermutlich bestehlen wollte, war dick, etwa 180 cm groß, hatte kurze dunkle Haare und einen Bartansatz. Der Wagen war mit einem ausländischen Kennzeichen versehen.

Beute hatte der Unbekannte nicht gemacht. Hinweise zu ihm oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell