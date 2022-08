POL-IZ: 220823.4 Heide: Neue Betrugsmasche, bisher kein Schaden!

Itzehoe (ots) - Kupferkabel im Wert von mehreren hundert Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in Itzehoe entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Freitag, 17.30 Uhr, bis zum Montagmorgen suchten Diebe eine Baustelle in der Viktoriastraße auf. Von dort stahlen sie mehrere Kupferkabel, die sich an Containern befanden. Der Gesamtwert des Stehlguts beläuft sich auf etwa ...

