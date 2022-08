POL-IZ: 220823.3 Itzehoe: Diebstahl von Baustelle

Itzehoe (ots) - Am vergangenen Freitagabend hat sich ein Mann in Itzehoe gegenüber vier weiblichen Jugendlichen auf unsittliche Weise gezeigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können. Gegen 20.00 Uhr saßen vier Mädchen auf einer Bank am Sandweg an der Störschleife im Bereich des Itzehoer Ruderclubs. Aus Richtung des ...

mehr