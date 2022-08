Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220823.1 Itzehoe: Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen gesucht!

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Freitagabend hat sich ein Mann in Itzehoe gegenüber vier weiblichen Jugendlichen auf unsittliche Weise gezeigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können.

Gegen 20.00 Uhr saßen vier Mädchen auf einer Bank am Sandweg an der Störschleife im Bereich des Itzehoer Ruderclubs. Aus Richtung des Wassersportvereins kam eine männliche Person auf die 16-Jährigen zu, blieb in einiger Entfernung stehen, entblößte sich und masturbierte an seinem Glied. Als sich ein Radler aus Richtung der Delftorbrücke näherte, schloss der Mann seine Hose wieder und ging in Richtung Kanuclub davon.

Die Geschädigten alarmierten sofort die Polizei, eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Laut der Anzeigenden war der Mann mit einem weißen T-Shirt bekleidet und trug eine dunkelblaue Jeans. Hinweise zu ihm nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

