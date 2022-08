POL-IZ: 220825.2 Itzehoe: Itzehoer Kripo-Chef geht in den Ruhestand

Hodorf (ots) - Während die Bewohnerin eines Hauses in Hodorf am Mittwochvormittag mit Gartenarbeiten beschäftigt gewesen ist, schlich sich ein Dieb in ihr Haus. Die Frau bemerkte den ungebetenen Gast und schlug ihn in die Flucht. Um 11.00 Uhr befand sich die Anzeigende im Vorgarten ihres Hauses, als aus Richtung Heiligenstedtenerkamp kommend ein weißer Kastenwagen das Nachbargrundstück befuhr. Die Dame hielt das ...

