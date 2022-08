Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau unter den Rock gegriffen - Bundespolizisten leiten Ermittlungen ein

Dortmund - Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag (6. August) soll ein Unbekannter einer Frau beim Betreten eines Zuges im Hauptbahnhof Dortmund unter den Rock gefasst und diese unsittlich berührt haben. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Gegen 15:10 Uhr suchte eine 20-Jährige mit ihrer Schwester die Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof auf. Die Deutsche gab an, dass sie sich gemeinsam mit ihrer 20-jährigen Begleiterin am Bahnsteig zu Gleis 26 befand. Nach Einfahrt des RE3 (in Richtung Oberhausen) seien die beiden Deutschen in den Zug eingestiegen. Kurz nach dem Einstieg soll ein Unbekannter ihr unsittlich unter den Rock gefasst und dabei ihren Genitalbereich berührt haben.

Die Dortmunderin nahm mit ihrem Smartphone ein Foto des unbekannten Täters auf. Anschließend verließ sie den Zug wieder.

Die Einsatzkräfte fahndeten am Dortmunder Hauptbahnhof nach dem Unbekannten, jedoch ohne Erfolg. Alarmierte Bundespolizisten nahmen im Hauptbahnhof Gelsenkirchen den Regionalexpress in Empfang. Dabei konnte der Tatverdächtige allerdings nicht angetroffen werden.

Mit Hilfe einer Videoauswertung konnte der Unbekannte festgestellt werden. Zusätzlich wurde die Sicherung die Videoaufnahmen im RE3 veranlasst. Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell