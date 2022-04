Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Pkw kollidiert beim Abbiegen mit Stadtbahn - Autofahrer leicht verletzt

Hannover (ots)

Bei der Kollision mit einer Stadtbahn ist am Montag, 25.04.2022, im hannoverschen Stadtteil Döhren ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 72-Jährige war auf der Hildesheimer Straße unterwegs und wollte nach links auf den Südschnellweg abbiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einer Stadtbahn. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 72 Jahre alter Mann am Montagnachmittag gegen 13:35 Uhr mit seinem VW Golf Kombi die Hildesheimer Straße in stadtauswärtige Richtung. Beim Linksabbiegen auf den Südschnellweg kollidierte der VW mit einer Stadtbahn, die ebenfalls in stadtauswärtige Richtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 72-Jährige leichte Blessuren, die 51 Jahre alte Stadtbahnfahrerin blieb unverletzt. Auch Insassen der Bahn kamen nicht zu Schaden. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden mit rund 20.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. Von Interesse ist insbesondere die Ampelschaltung zum Zeitpunkt der Kollision. /ram

