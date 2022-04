POL-H: Nachtragsmeldung: Seit Samstag vermisste Zwölfjährige wieder da

Hannover (ots) - Aufgrund einer Öffentlichkeitsfahndung hat sich jetzt eine mutmaßliche Betrügerin der Polizei Hannover gestellt. Seit Montag, 04.04.2022, hatte die Polizei nach einer Frau gesucht, die mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte einer 61-Jährigen unberechtigterweise an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Geld an einem Automaten in Misburg-Nord abgehoben hat. ...

