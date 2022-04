Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wedemark: 36-Jähriger verletzt sich bei Unfall schwer

Hannover (ots)

Am Sonntag, 24.04.2022, ist ein 36 Jahre alter Autofahrer im Wedemarker Ortsteil Negenborn mit seinem VW Touran von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover befuhr der 36-Jährige gegen 03:45 Uhr die Werner-von Negenborn-Straße aus Richtung Brelingen in Richtung Ortsmitte Wedemark-Negenborn. In einer dortigen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem VW Touran gegen eine Grundstücksmauer. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen transportierte den Mann unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Da die Einsatzkräfte vor Ort bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnahmen, leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Sie ließen ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen, seinen Führerschein stellten sie sicher. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt die Alkoholisierung des Mannes noch nicht als sicher. Das Ergebnis der Blutprobenuntersuchung steht noch aus. /ms, nzj

