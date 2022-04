Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wedemark: 17-Jähriger stürzt mit seinem Mountainbike und verletzt sich schwer

Hannover (ots)

Am Freitag, 22.04.2022, ist ein 17-Jähriger mit seinem Mountainbike in der Regionsstadt Wedemark gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover wollte der Heranwachsende gegen 13:30 Uhr in eine Hofzufahrt in der Wedemark fahren. Dabei verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Der 17-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte vorsorgten ihn am Unfallort. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell