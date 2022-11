Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall fordert Sachschaden (15.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Straße "Nordring Villingen". Eine 42-jährige Dacia Sandero Fahrerin bog hinter einer 48-jährigen BMW X3 Fahrerin vom Nordring kommend nach rechts in Richtung Nordstetten ab. Dabei fuhr sie auf den BMW auf. Am ihrem Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, am BMW in Höhe von geschätzt 5.000 Euro. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, weshalb sie ein Abschleppdienst abtransportierte.

