Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 14.08.2022, 19:00 Uhr und dem 16.08.2022, 17:15 Uhr in ein Vereinsheim in der Dr.-Eduard-Orth-Straße eingebrochen. Vermutlich haben sie sich durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft und eine Musikbox und ein TV-Gerät entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell