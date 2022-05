POL-WOB: Pedelec geraubt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Schöningen, Hötensleber Straße 11.05.2022, 20.10 Uhr Mittwochabend kam es in der Hötensleber Straße in Schöningen zu einer vorsätzlicher Brandstiftung in einer leerstehenden Wohnung. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Am Mittwochabend bemerkte ein aufmerksamer Zeuge Brandgeruch als er über einen Hinterhof ging. Bei ...

