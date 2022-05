Polizei Wolfsburg

POL-WOB: VW Touran entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Kreuzheide, Böcklinstraße

10.05.2022, 19.00 Uhr - 11.05.2022, 07.30 Uhr

Einen blauen VW Touran haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Böcklinstraße entwendet. Der rechtmäßige Eigentümer hatte seinen 15 Jahre alten Touran am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz vor dem Wohnhaus abgestellt. Am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Der entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 3.500 Euro belaufen. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Pkw-Diebstahl an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

