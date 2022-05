Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Peugeot-Fahrer ohne Führerschein - Fahrer trotz Flucht ermittelt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Friedrich-Ebert-Straße

10.05.2022, 15.15 Uhr

Ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer entzog sich am Dienstagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße einer Verkehrskontrolle. Den eingesetzten Polizeibeamten war jedoch die Identität des Fahrers bekannt. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis und war mit einem Fahrzeug einer Autovermietung unterwegs.

Am Dienstagnachmittag bemerkte eine Polizeistreife den Peugeot-Fahrer, der die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Rothenfelder Straße befuhr. Da der Fahrer in der Vergangenheit bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war, entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle. Trotz eindeutiger Anhaltesignale kam der Wolfsburger der Aufforderung nicht nach und erhöhte die Geschwindigkeit, um vor dem Streifenwagen zu fliehen. Die Fahrt führte über den Berliner Ring, Allerpark, Schulenburgallee, Allerstraße auf die Landesstraße 290 in Richtung Wendschott. Dabei missachtete er mehrfach Überholverbote und Rechts-vor-Links-Regelungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde andere Verkehrsteilnehmer dabei nicht gefährdet. Im Bereich der L 290 verloren die Beamten, die aufgrund der bekannten Identität und der Fahrweise die Verfolgung umsichtig aufnahmen, den Peugeot-Fahrer zunächst aus den Augen.

Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug im Lüneburger Ring in Vorsfelde verschlossen abgestellt aufgefunden werden. Gegen den Fahrer wurden verschiedene Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Inwieweit die eigentliche Mieterin des Fahrzeug strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden muss, wird derzeit ermittelt.

