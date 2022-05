POL-WOB: Verkehrsunfall - zwei Verletzte

Wolfsburg (ots) - Schöningen, Am Wallgarten 09.05.2022, 22.00 Uhr - 10.05.2022, 05.45 Uhr Ein Einbruch in ein Hotel ereignete sich in der Nacht zum Dienstag in der Straße Am Wallgarten. Dabei dürfte ein Schaden entstanden sein, der sich nach ersten Schätzungen im höheren vierstelligen Bereich beläuft. Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Unbekannten zwischen Montagabend 22.00 Uhr und Dienstagmorgen ...

