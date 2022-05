Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gestohlene E-Bikes bei Kontrolle aufgetaucht - Polizei ermittelt wegen Hehlerei

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

10.05.2022, 10.30 Uhr

Im Rahmen einer Kontrolle am Dienstagvormittag auf der Heinrich-Nordhoff-Straße stellte die Polizei bei einem 23-jährigen Mann aus Wolfsburg zwei im Dezember 2021 gestohlene Pedelecs fest. Die Ermittlungen dauern an.

Am Dienstagvormittag wurde der junge Mann von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass das von ihm benutzte Pedelec im Dezember in Fallersleben gestohlen worden war. Der 23-Jährige konnte sich nicht ausweisen, so dass seine Personalien bei ihm zu Hause überprüft werden mussten. Dort fiel den eingesetzten Beamten ein weiteres, ebenfalls als gestohlen gemeldetes, Pedelec auf. Die Zweiräder wurden sichergestellt.

Der Wolfsburger gab an, die Fahrräder günstig gekauft zu haben. Einen Beleg dafür hatte er nicht. Gegen den Mann wurde nun zunächst ein Verfahren wegen Hehlerei eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell