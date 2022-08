POL-PDLU: (Speyer) Täterfestnahme nach Diebstahl

Neuhofen (ots) - In der Nacht vom 13.08.2022 auf den 14.08.2022 wurde die Frontscheibe eines in der Ludwigshafener Straße abgestellten Skoda durch einen vermutlich mittels einer Armbrust verschossenen Bolzen beschädigt. Dieser blieb im Armaturenbrett stecken. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

