Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Aufmerksame Zeugin beobachtet Unfallflucht (15.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstag gegen 14 Uhr hat eine Autofahrerin einen Unfall auf der Herdstraße verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Frau beschädigte beim Einparken mit ihrem Dacia einen geparkten Skoda Kamiq. Ohne sich um den Schaden am Skoda in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, verließ die Fahrerin die Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichens des Dacia und führte so die Polizei auf die Spur der Unfallverursacherin. Diese muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell