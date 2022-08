POL-EL: Twist - Halle in Brand geraten

Haren (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag gegen 2.30 Uhr Zugang zum Garten eines Einfamilienhauses am Höftenweg in Haren. Anschließend beschädigten sie eine Tür und versuchten in das Haus zu gelangen. Beute machten die Täter nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

