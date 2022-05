POL-LB: Böblingen-Dagersheim: WhatsApp-Betrüger erfolgreich

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag gegen 17:15 Uhr fuhr eine 47-jährige Fahrerin mit ihrem BMW die Tübinger Straße in Holzgerlingen vom Industriegebiet Buch kommend in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe eines Discounters verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß kippte der BMW um und blieb auf dem Dach liegen. Der durch den Unfall ...

mehr