Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: BMW landet auf Fahrzeugdach

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 17:15 Uhr fuhr eine 47-jährige Fahrerin mit ihrem BMW die Tübinger Straße in Holzgerlingen vom Industriegebiet Buch kommend in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe eines Discounters verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß kippte der BMW um und blieb auf dem Dach liegen. Der durch den Unfall entstandene Schaden am Fahrzeug und am Baum wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der BMW musste aufgrund seiner starken Beschädigungen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Baum drohte in Richtung des Discounters zu stürzen und musste durch die Feuerwehr gefällt werden. An der Unfallstelle waren neben einer Polizeistreife die Feuerwehr und ein Rettungswagen im Einsatz.

