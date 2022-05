Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 9.000 Euro Sachschaden und einer leichtverletzten Person kam es am Dienstag gegen 11:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer befuhr den rechten der drei Fahrstreifen und wollte von diesem auf den temporär freigegebenen Seitenstreifen wechseln. Hierbei übersah er mutmaßlich den bereits auf dem Seitenstreifen fahrenden Audi einer 44-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Audi nach links abgewiesen, entgegen der Fahrtrichtung gedreht, kollidierte im weiteren Verlauf mit der Mittelleitplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurde die 44-jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Zudem war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Fahrzeugen an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell