Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - In Haus eingebrochen

Lingen (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Sperrtor in Lingen eingebrochen. Der Täter beschädigte ein Fenster und durchsuchte die Räume. Ob der Täter Beute machte, steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

