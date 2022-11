Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter lässt unfallbeschädigtes Auto zurück (16.11.2022)

St. Georgen (ots)

Rund 8.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, den ein unbekannter Hyundai-Fahrer am frühen Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr auf der Schillerstraße verursacht hat. Der Unbekannte fuhr in Richtung Straßenende, wo sich eine Wendeplatte befindet. Dabei stieß er gegen einen vor dem Haus Nummer 8 geparkten VW Passat. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr er einfach weiter, blieb aber nach rund 200 Metern auf einem Wiesenstück bei der Wendeplatte stecken. Der unbekannte Fahrer ließ das Auto verschlossen zurück, meldete sich aber weder beim Geschädigten noch bei der Polizei. Die Beamten stellten den Hyundai sicher und beauftragten einen Abschleppdienst mit dem Abtransport des Autos. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer, der sich wegen Unfallflucht verantworten muss, dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

