Tuttlingen (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, sind auf der Oberamteistraße zwei junge Frauen durch die Fahrweise eines Autofahrers verletzt worden. Ein 39-jähriger Fahrer eines schwarzen BMW war auf der Oberamteistraße in Richtung Jägerhofstraße unterwegs. Am Ende der Oberamteistraße driftete der Mann mit hoher Geschwindigkeit in eine Linkskurve und ...

mehr